Ranieri: “Milan? Non ha ancora trovato un equilibrio preciso”

Lei, oltre che in nerazzurri, ha allenato anche Napoli e Juventus: sono le vere anti-Inter? "Sì, Napoli e Juventus lotteranno fino alla fine. Sulla carta, come valori, ci sarebbe anche il Milan, che però a differenza delle rivali non ha ancora trovato un equilibrio preciso. Ma non mi riferisco alla vicenda dei rigori di Firenze e al cambio di tiratori deciso dal giocatori. È capitato anche a me di scegliere un rigorista e poi di trovarne un altro sul dischetto. A me andò meglio che a Fonseca, semplicemente perché segnammo. Alla fine la verità è quella: se fa gol va bene comunque. Altrimenti è fastidioso".