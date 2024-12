Pizzi: “Fonseca? Gli rimane poco tempo. Il Milan fa fatica a segnare”

Intervenuto a Tmw Radio, Fausto Pizzi ha parlato del Milan e del momento che vive il tecnico rossonero, Paulo Fonseca : "Credo che sia poco il tempo che rimane a Fonseca. Dopo la reazione avuta con la Stella Rossa e non avere alcuna risposta poi dai giocatori, vuol dire che non hai seguito".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Penso che il Milan ha dei punti deboli. In difesa è diventato una certezza Gabbia, che lo scorso anno era stato mandato via prima di tornare per i tanti infortuni. I nuovi acquisti poi non giocano, vedi Pavlovic. In mezzo Fofana e Reijnders sono forti ma giocano solo loro, non vedo alternative. Davanti fanno una fatica bestiale a segnare".