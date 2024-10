Orlando: “Milan senza equilibrio. Fonseca non ha il controllo della squadra”

Le parole di Orlando

"Quello che ho visto a Firenze mi è sembrato un vero e proprio circo. Certo, dobbiamo dare merito alla Fiorentina per la loro ottima prestazione, ma sul primo rigore Theo Hernandez è stato troppo molle. Il secondo gol è arrivato da un lancio del portiere, una cosa inaccettabile. La squadra manca di equilibrio e grinta; se fossi un tifoso del Milan, sarei davvero arrabbiato. Non credo che Fonseca abbia il controllo sulla squadra, come dimostrano i rigori e le situazioni che coinvolgono Leao e Theo. Tre sconfitte in campionato e due in Champions non sono accettabili. Sarri? In ogni caso, sarebbe un’opzione migliore di Fonseca". LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti distrutto: “Non ci sono più parole. Ora che succede?”