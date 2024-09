Milan, Ordine: “La dirigenza ha scelto Fonseca ma avevano il 98% dei tifosi contro”

Franco Ordine ha rilasciato un'intervista a Tutti Convocati nel quale parla della situazione attuale in casa Milan . Il giornalista ha parlato della reazione avuta dai rossoneri contro il Liverpool dopo il primo gol preso e di ciò che è successo dopo la partita. Nel finale di gara, la dirigenza rossonera composta da Moncada-Furlani-Ibrahimovic è rimasta all'interno dello stadio per discutere. Paulo Fonseca è stato escluso da questa discussione. Ecco il pensiero di Ordine:

Sul Milan in campo

"Quello che è successo in Milan-Liverpool ha anche natura psicologica, sull'1-1 la squadra si è liquefatta dal punto di vista emotivo, è andata in panico. Kjaer e Giroud che erano i leader che conoscevano l'ambiente non sono stati rimpiazzati adeguatamente."