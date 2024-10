Oddo: “Fonseca? Quando non si percepisce la fiducia della società …”

A margine dell'evento Padel Pro Am Cup a Viareggio , l’ex difensore del Milan , Massimo Oddo , ha espresso il suo pensiero ai microfoni di TMW a riguardo alla situazione attuale dell’allenatore Paulo Fonseca . Le sue dichiarazioni arrivano in un momento delicato per la squadra rossonera, dopo un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi.

Oddo ha messo in guardia sulla tentazione di mettere in discussione un tecnico dopo sole due giornate di campionato: «Se noi mettiamo in discussione l’allenatore dopo due giornate, allora rischia di non avere più forza. Leggo che vince il derby e torna in auge, perde una partita e viene rimesso in discussione. Quando un allenatore non percepisce la fiducia intorno, in primis della società, diventa un problema.