Milan, Novellino: “Ancora non si vede la mano di Fonseca”

Un focus particolare è stato posto sulla situazione di Leao, giocatore di fondamentale importanza per il Milan. Novellino ha dichiarato: “Fonseca deve parlargli e deve recuperarlo.” Questo suggerisce che il tecnico ha bisogno di stabilire un dialogo diretto con il suo attaccante, per aiutarlo a ritrovare la forma e la fiducia necessarie per esprimere il suo potenziale.

Inoltre, Novellino ha sottolineato l'importanza della figura di Zlatan Ibrahimovic nel contesto attuale: “Dipende molto da Ibrahimovic, che ancora non fa da spola tra squadra e società.” La presenza e l’esperienza del veterano svedese potrebbero rivelarsi cruciali per il Milan, non solo in termini di prestazioni in campo, ma anche come punto di riferimento per i giovani talenti della squadra.

Con queste osservazioni, Novellino mette in evidenza le sfide che Fonseca e il Milan devono affrontare per trovare coesione e successo in questa fase della stagione. LEGGI ANCHE: Milan, guarda Conte: il reale motivo per cui RedBird non lo ha considerato >>>