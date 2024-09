Milan, Martorelli: “Dopo il derby scacciate le voci sull’esonero di Fonseca”

Giocondo Martorelli, noto procuratore sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tmw sul Milan e su Paulo Fonseca. Martorelli racconta il periodo dei rossoneri e 'scaccia' i fantasmi dell'esonero. Il Diavolo è in striscia positiva in campionato, tre vittorie nelle ultime tre. La più importante quella con l'Inter. Fonseca è stato in dubbio fino a quel match, già si sentivano voci per i possibili sostituti... il portoghese ha risposto presente. Ecco il pensiero di Martorelli sul momento del Milan: