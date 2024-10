Marchetti: “Il Milan è in fase altalenante. Il problema non è solo Fonseca”

Non si può parlare di problemi solo quando si perde. Il Milan oggi non è in caduta libera, ma in una fase altalenante . La domanda è: Fonseca può risolvere questi problemi? La società saprà sostenerlo? Un anno era colpa di Pioli, ora è colpa di Fonseca, ma forse il vero problema non è l’allenatore . Stiamo discutendo di tutto ciò solo perché De Gea ha parato due rigori".

La società dovrebbe sostenere Fonseca?

"Il problema del Milan, a mio avviso, sta nella mancanza di una figura dirigenziale di riferimento. Per far funzionare una società serve una catena di comando chiara, e l'allenatore, essendo la figura più vulnerabile, deve essere protetto dai dirigenti. A meno che non si tratti di un tecnico talmente forte da proteggersi da solo. Se manca una figura dirigenziale di riferimento, serve un allenatore così capace da gestire tutto da solo, accentrando le decisioni e diventando un punto di riferimento. Fonseca è un ottimo tecnico sul campo, ma non un catalizzatore. Alcuni aspetti, come la difesa alta, non stanno funzionando, ma con chi si confronta oltre al suo staff? Guardando da fuori, sembra mancare una leadership chiara. Quando tutto va bene, la leadership dell'allenatore e quella dello spogliatoio seguono la stessa direzione, ma ora sembrano andare su strade parallele".