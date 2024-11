Milan, Rimedio: “Quello che ha detto Fonseca su Leao è stato rivelatore”

Durante il consueto appuntamento con La Domenica Sportiva , il noto giornalista, Alberto Rimedio ha analizzato la gestione di Fonseca riguardo a Leao nel Milan , dopo l'amaro pareggio per 3-3 contro il Cagliari . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Quello che ha detto Fonseca su Leao è stato davvero rivelatore. Ha ammesso che con un certo sistema il giocatore non ha reso come ci si aspettava, ma ha cambiato approccio e ora si vedono i risultati. È passato da un atteggiamento severo (il "bastone") a uno più incoraggiante (la "carota"). E la stessa strategia, probabilmente, verrà adottata con Theo Hernandez. Ma lì, a differenza di Leao, non ci sono alternative".