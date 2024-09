Milan, Braglia difende Fonseca: “Non aveva la rosa completa a inizio ritiro”

Braglia difende Fonseca, non gli si è data in mano una squadra in tempo per poterci lavorare. Tanti degli 11 titolari rossoneri sono arrivati tardi in preparazione: tutti coloro che hanno giocato l'Europeo fino in fondo, gli ultimi acquisti... Se si pensa che hanno iniziato ad allenarsi dopo la tournèe negli Stati Uniti: Theo Hernandez, Mike Maignan, Alvaro Morata, Tijjani Reijnders, Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Tammy Abraham e Emerson Royal, fa capire quanto il Milan possa essere in ritardo. Secondo Braglia non è colpa di Fonseca, gli va dato più tempo.