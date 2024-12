Incocciati: “Milan? Che ci sia confusione non fa più notizia”

"L'allenatore in difficoltà cerca di provarle tutte, soprattutto quando si rende conto che ha perso il potere gestionale. Ma questo ti dimostra che il problema sia all'interno dello spogliatoio. Io non credo che il Milan abbia giocatori di altissimo livello, quindi bisognerebbe rivedere il pensiero su questa squadra. Io sono stato in quello stadio. La maglia in quei momenti pesa tanto. Se hai giocatori con personalità, questi ti tirano fuori, altrimenti da solo non ci riesci. Questi ragazzi stanno dimostrando di non essere all'altezza di quella maglia".