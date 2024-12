Bazzani: “Fonseca? Vincere con il Verona non cambierà la situazione”

"Credo che Fonseca non sia in una posizione salda, normale che escano voci di questo tipo. Credo che non sia Verona che cambi la sua situazione. Potrebbe rimanere se vince ma non cambierebbe la situazione. Credo stia provando a usare parole e a fare scelte forti per smuovere la situazione, ma non ottiene nessuna risposta. Non sarebbe la vittoria a Verona a rinsaldare il rapporto con Fonseca". LEGGI ANCHE: Verona-Milan, le parole di Fonseca nella conferenza della vigilia >>>