Galli: “Milan? Manca la continuità e la comunicazione da parte del club”

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Giovanni Galli ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri: "Io credo che sia un Milan che abbia dei valori. Ha dei giocatori forti. È chiaro che oggi non stanno dimostrando. Il totale non è dato dalla somma dei singoli giocatori ma nel modo in cui questi riescono ad interagire fra di loro. Ed oggi i giocatori non riescono ad interagire tra di loro in maniera tale da poter dare una prestazione valida dalla cui dovrebbe conseguire un risultato. Oggi non riusciamo ad avere quella continuità".