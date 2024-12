Ex Milan, Evani: “Fonseca è colpevole e vittima. Un allenatore deve …”

Alberico Evani, ex calciatore del Milan, è stato ospite di Radio Anch'io Sport ed ha parlato di Paulo Fonseca, allenatore dei rossoneri.

Ecco le parole di Evani: "Fonseca è sia colpevole che vittima. Il compito dell'allenatore è dare gioco e ordine tattico, tante volte è venuto un po' a mancare. Da quando è arrivato ha trovato sempre delle difficoltà, non ha mai potuto lavorare in serenità. Si tratta però di un allenatore esperto, credo e spero che queste problematiche le abbia individuate e riesca a riportare il Milan a certi livelli".