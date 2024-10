Milan, Di Gennaro: “La società deve far capire che ha fiducia in Fonseca”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale commentatore televisivo, ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, toccando vari argomenti, tra cui il futuro di Paulo Fonseca al Milan: "La società è quella che detta le regole, seguita dall'allenatore e dai giocatori. In questo caso, Fonseca mi sembra isolato, ma anche lui dovrebbe dimostrare più fermezza. Pulisic deve semplicemente tirare il rigore senza fare domande, non può chiedere 'Why?' all'allenatore. Pensavo che il derby potesse essere il punto di svolta, ma sembra che siano tornati alla situazione precedente, e le prospettive non sembrano incoraggianti. L'allenatore non è supportato e non ha il controllo dello spogliatoio".