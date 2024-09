Milan, Sorrentino: “Il derby ha fatto capire che il gruppo è con Fonseca”

Stefano Sorrentino ha rilasciato un'intervista a Tutti Convocati nella quale ha parlato del Milan. Secondo l'ex portiere, il gruppo ha dimostrato di essere unito dopo la prestazione del derby. L'ambiente rossonero sembrava rovinato dopo un brutto inizio di stagione, l'allenatore era già in bilico e il gruppo squadra sembrava sciolto dopo il caso cooling break di Lazio-Milan. E' bastato un derby per far ricredere tutti. Una vittoria di cuore, di unione e di voglia. Ora è il momento di cavalcare l'onda, dopo Venezia e Inter, prendere la terza vittoria di seguito contro il Lecce. Ecco il pensiero di Sorrentino: