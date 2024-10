Milan, Cucciari: “Fonseca è confuso e ha problemi con lo spogliatoio”

Le parole di Cucciari

"Alcune settimane fa ho affermato che, secondo me, avrebbe continuato la sua avventura, poiché era riuscito a superare un periodo difficile grazie ai risultati. Tuttavia, penso che ora stia affrontando alcuni problemi all'interno dello spogliatoio. È normale che un rigorista possa sentirsi insicuro e passare il tiro a un compagno, ma non è accettabile che accada in due occasioni. Inoltre, le sostituzioni inaspettate mi fanno pensare che possa essere in uno stato di confusione".