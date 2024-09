Canovi: “Fonseca è riuscito a farsi capire, così il Milan si è ritrovato”

"È un Milan ritrovato? Secondo me sì. Non puoi giocare come hai fatto contro l’Inter se la squadra non ha assimilato i tuoi concetti. Fonseca è riuscito a farsi capire. Così, il Milan ha ripreso la giusta strada; l’ultima vittoria contro il Lecce ne è un chiaro esempio". Queste le parole dell’avvocato Dario Canovi a TuttoMercatoWeb.com.