Cafu: “Milan, manca continuità. Ma Fonseca merita tempo e fiducia”

Marcos Cafu , ex difensore di Roma ( 1997-2003 ) e Milan ( 2003-2008 ), ha parlato del confronto di questa sera a 'San Siro' in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, a Cafu è stato chiesto se sia la mancanza di continuità il problema fondamentale del Diavolo di Paulo Fonseca .

«Esatto. È tutta una questione di mentalità. A livello tattico il lavoro dell’allenatore si vede, ma a volte è mancato l’atteggiamento giusto. E non è un caso che, pur in un periodo in cui i tifosi del Milan sono molto critici, Fonseca non è nel mirino. Merita tempo e fiducia», l'opinione di Cafu sul tema. LEGGI ANCHE: Milan, rinnovo di Reijnders in arrivo. E per la Roma c’è una speranza >>>