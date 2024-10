Milan, Brambati: “Fonseca non era da prendere. C’era Conte libero”

Fonseca deve essere esonerato?

"Ritengo che il problema affondi le radici in un passato lontano. Ho notato quanto accaduto a Roma, nella partita contro la Lazio, con Leao e Theo Hernandez, dove una punizione ha avuto effetto solo per metà tempo. E avverto: attenzione, Milan, Fonseca, Juve, Giuntoli, perché Conte era disponibile e non lo avete ingaggiato. La Juventus ha persino mandato via Manna, che aveva portato McTominay, un giocatore di valore per Conte. Se Milan e Juve finiscono dietro al Napoli, dovranno prendersi le proprie responsabilità, dato che Conte era a disposizione e sarebbe andato subito alla Juventus, aspettando a lungo una chiamata, anche dal Milan. Fonseca non era da prendere all'inizio. C'era Conte libero e si doveva puntare su di lui. Lui è ingerente nelle situazioni di mercato, picchia i pugni sul tavolo, per questo non è stato preso".