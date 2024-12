Bonan su Fonseca: “Il problema per lui è che è l’allenatore del Milan”

"Il problema per lui è che è l'allenatore del Milan. Quindi è chiaro che quando l'allenatore mette in piazza la difficoltà in maniera così eclatante, e rischia di prendere e subire alcune conseguenze. Non so se poi ci saranno. Quindi: io in assoluto accetto l'analisi di Fonseca, la ritengo intellettualmente onesta, però poi dopo se penso al ruolo dell'allenatore, e anche questa ipocrita finta dichiarazione pubblica nella quale si salva sempre la squadra, allora io credo che Fonseca, siccome non è uno sprovveduto, si è coscientemente preso questo rischio evidentemente per provocare una reazione".