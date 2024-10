Bonan: “Il Milan si è aggiustato nella testa e nella tattica. Fonseca…”

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del Milan in vista del match di Champions League contro il Bayer Leverkusen: "Il Leverkusen è una grande squadra, quindi serve una grande partita sotto il profilo tecnico. In generale, se tecnicamente giochi bene e non commetti errori nei passaggi, e contemporaneamente giochi bene dal punto di vista agonistico sicuramente porti a casa una partita giusta. Poi se nella partita giusta c’è anche il risultato questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il Milan penso che si sia aggiustato nella testa e nella tattica, è una squadra più giusta in campo, messa meglio. Aver affiancato Morata ad un giocatore come Abraham per me è decisivo".