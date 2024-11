Milan, Albertini su Fonseca: “Allenatore top? Se vincerà uno scudetto…”

Milan, Albertini sicuro: "Fonseca un top con lo Scudetto"

"Se vincerà uno scudetto si. Il lavoro dell'allenatore dipende dai risultati. Se Fonseca lo troveremo nella lista dei migliori allenatori, vorrà dire che avrà vinto il campionato. Mi sembra molto lineare, a volte da fuori giudichiamo quello che vorremmo e non quello che è realmente. Gestire un gruppo di giocatori nel quotidiano non è semplice, infatti io non ho voluto fare l'allenatore. Quello che sta mancando al Milan è la continuità, fa partite straordinarie e poi perde punti come è successo a Cagliari dopo il Real Madrid. Quando si cambia allenatore può succedere di non raggiungere subito i risultati sperati all'inizio e quindi è presto per giudicarlo".