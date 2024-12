Milan, Adani: “Fonseca? Due co***oni grossi così. Sarà interessante…”

Milan, lo sfogo di Fonseca: un allarme per la società? Ecco il parere di Adani

"Per me lui ha chiamato la società senza mediare più. Vieni e mi supporti? Domani devi intervenire prima che ti richiami un'altra volta. Fonseca è retto, viene e parla di nuovo con due co***oni grossi così. Se lui viene fuori parlando così, non è naturale che la società lo sostenga? Bisogna vedere cosa succederà ora. Perché Fonseca non dev'essere adeguato per il Milan? Io vedo che l'operatività è molto di Fonseca. La cosa più interessante sarà vedere come evolve questa situazione". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Theo Hernandez via a gennaio? Idee chiare. Le cifre...