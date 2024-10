Impallomeni: “Milan? Fofana è il giocatore cardine, un equilibratore”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e, in particolar modo, del centrocampista rossonero Youssouf Fofana

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e, in particolar modo, del centrocampista rossonero Youssouf Fofana: "Per me Fofana è il giocatore nuovo cardine di questo Milan. E' uno forte, cattivo agonisticamente parlando, un mediano vero. E' un equilibratore".