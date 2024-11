Milan, Fofana: “Ecco perché mi sono adattato subito alla Serie A”

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha spiegato come gli piaccia molto giocare in Serie A. Ecco le differenze con la Ligue 1 francese

Youssouf Fofana , centrocampista francese classe 1999 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal Monaco , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE ). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sul suo immediato adattamento al campionato di Serie A .

«Perché conoscevo il progetto che ho accettato con la massima disponibilità e per l'allenatore che mi ha dato spazio. La Serie A mi piace. E' diversa dalla Ligue 1 dove in ogni squadra ci sono due o tre individualità: una volta bloccate puoi dominare. In Italia tutte le squadre seguono una strategia tattica fino al fischio finale, e diventa più difficile».