Milan, Florenzi: “Vogliamo ripeterci in Serie A e migliorare in Champions”

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, relative in particolare alla nuova stagione e agli obiettivi rossoneri: "Tante squadre si sono rinforzate. Noi l'anno scorso abbiamo vinto con merito, vogliamo ribadirlo anche quest'anno. Non sarà facile, tutti daranno il massimo per battere i campioni d'Italia. Noi dobbiamo lavorare e pensare partita dopo partita senza fare troppi proclami. Pensiamo all'Udinese e poi ad una partita alla volta. Dobbiamo difendere quello che abbiamo vinto sul campo l'anno scorso. In campionato vogliamo ripeterci e conquistare la seconda stella, è il nostro grande obiettivo. Non sarà facile, ma è il nostro obiettivo. In Champions dobbiamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, in tanti non avevano esperienza in questa competizione, ma le partite dell'anno scorso ci hanno insegnato tanto. Dobbiamo cercare di fare meglio anche in Europa".