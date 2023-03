Milan, Florenzi: “Campionato e Champions si affrontano allo stesso modo”

Alessandro Florenzi , calciatore del Milan , ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Il giocatore rossonero si è soffermato sulla differenza, per lui inesistente, tra il disputare partite in campionato e in Champions League . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alessandro Florenzi

"Penso che molto lo faccia anche la pressione esterna. Io ho vissuto in grandi città e ho giocato due semifinali di Champions, con la Roma e con il PSG e anche lì sentivo le stesse cose. Molti pensano che giocare la Champions sia diverso rispetto al campionato ma semplicemente perché in Champions ti giochi tutto in due partite e in campionato te lo giochi in 38 partite. Ma non si affrontano in maniera diversa, l’approccio della squadra è lo stesso: per noi la gara contro il Napoli in campionato sarà importante come quelle di Champions". Milan, la probabile formazione per il Napoli >>>