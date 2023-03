Milan, Florenzi: “La sosta è stata una manna dal cielo, mi sento pronto”

Alessandro Florenzi , calciatore del Milan , ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Il terzino rossonero si è soffermato in modo particolare sul suo rientro dopo l'infortunio e sull'importanza che ha avuto per lui questa sosta per le Nazionali, la quale gli ha dato modo di lavorare al meglio e farsi trovare pronto. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alessandro Florenzi sul suo rientro

"Sono felice di essere tornato, questa sosta per me è stata una manna dal cielo: ho potuto continuare a lavorare ma l'ho fatto in campo con i miei compagni. Sono cresciuto fisicamente e atleticamente e ora mi sento pronto per aiutare la squadra ancora di più".