Milan, Florenzi: “Mbappe può diventare il numero uno in assoluto” | News

Alessandro Florenzi, esterno rossonero, ha speso delle parole nei confronti del suo ex compagno al Psg Kylian Mbappe

Intervenuto ai microfoni di 'Skrill', Alessandro Florenzi ha parlato di Kylian Mbappe. Queste le parole dell'esterno del Milan sull'attaccante del Psg. "È uno dei migliori giocatori al mondo. Sono stato fortunato di giocare e allenarmi con lui. Ha un potenziale pazzesco, l'età è tutta dalla sua. Può diventare il numero uno in assoluto, e se un giorno venisse a giocare in Serie A sarebbe un grandissimo colpo per qualsiasi squadra". Milan, ecco le notizie più importanti di oggi: in primo piano il mercato e un rientro importante.