Milan, Florenzi su Leao: “Rafa sa di essere importante per il nostro gioco”

Alessandro Florenzi , calciatore del Milan , ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Il terzino rossonero ha parlato anche del compagno di squadra Rafael Leao , che lui definisce sempre tranquillo e consapevole di essere molto importante per la squadra, sebbene non sia l'unica stella. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Alessandro Florenzi su Rafael Leao

"Rafa è sempre molto tranquillo. Spero per lui e per noi che possa fare la differenza domenica. Anche lui sa quanto sia importante per il nostro gioco, non dico che siamo aggrappati a lui perché nessun singolo può valere una squadra, quindi insieme a lui dobbiamo cercare di ritrovarci anche noi per fare una bella partita".