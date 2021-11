Milan, Florenzi: “Leao ha tutto per diventare super. Su Ibrahimovic…”

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Skrill. Ecco cosa ha detto il terzino ex Roma

Salvatore Cantone

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Skrill. Florenzi ha parlato in primis di Rafael Leao, attaccante rossonero: "La stella del Milan in questa stagione? Se devo fare un nome allora per l'età, per il potenziale, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche dico Rafael Leao. Ha tutto quello di cui ha bisogno per diventare un calciatore super".

Su Ibrahimovic: "Ibra è un fenomeno. Un calciatore incredibile. Quello che ha fatto, e continuano a fare da giocatore, è pazzesco. Allenarsi con lui ti fa capire come riesca ad essere sempre al topo anche a quarant'anni. È sicuramente tra i giocatori migliori al mondo, sia per quello che ha vinto e sia per la sua leadership, il carisma e la mentalità vincente che porta alla squadra. Dà sempre il 100%, anche in allenamento, e ti spinge a fare lo stesso ogni giorno".

Su Mbappe: "È uno dei migliori giocatori al mondo. Sono stato fortunato di giocare e allenarmi con lui. Ha un potenziale pazzesco, l'età è tutta dalla sua. Può diventare il numero uno in assoluto, e se un giorno venisse a giocare in Serie A sarebbe un grandissimo colpo per qualsiasi squadra".