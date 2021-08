Milan, Florenzi: “Io, Giroud, Ibrahimovic e Kjaer portiamo esperienza”

Alessandro Florenzi, ai microfoni di Milan TV, ha parlato dell'importanza dell'esperienza in una squadra di calciatori giovani

Alessandro Florenzi, ai microfoni di Milan TV, ha parlato dell'importanza dell'esperienza in una squadra di calciatori giovani. Queste le dichiarazioni. "Mi ritengo un uomo di esperienza anche se ho 30 anni. Ed è quello che voglio portare in questo club. Ci sono Kjaer, Ibra, Giroud, ci sono io. Possiamo portare esperienza a questi ragazzi giovani che hanno tanto talento. Cercheremo di fare un bel mix". Alessandro Florenzi si presenta in conferenza stampa: ecco tutte le dichiarazioni