Milan, Florenzi: “Volevo mollare tutto. Poi ho rivisto il campo”

Alessandro Florenzi , terzino del Milan , che è stato in bacino di carenaggio per parecchio tempo, ha parlato della partita contro il Tottenham . Ecco un estratto delle sue parole sull'infortunio, rilasciate a StarCasinò Sport, intervistato dal giornalista Carlo Pellegatti .

Sull'infortunio: "È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Le prime settimane non sono state facili, ero molto sconfortato. Ci sono stati alcuni momenti in cui volevo mollare tutto: mi sono chiuso, circondato dall'affetto della famiglia - la cosa per me più importante - che mi ha aiutato a uscire dal loop mentale. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire".