Milan, Florenzi: “Adli ha bisogno di tempo, Origi ha grande carisma”

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, relative in particolare a Yacine Adli ed alla crescita dei giovani: "Bisogna lasciar lavorare tranquillo Adli, gli va dato tempo. Ha grandi qualità, il mister deve tirargli fuori qualcosa e sono sicuro che saprà farlo. Si è ambientato benissimo, prima di cantare una canzone in francese si è presentato in italiano, è stato davvero bravo. I giovani sono già cresciuti tanto. Anche l'acquisto di Divock Origi ci può portare tanto. E' un giocatore che si farà rispettare. In avanti abbiamo grande qualità ed esperienza. Abbiamo tre giocatori che possono dire la loro. Origi ha grande carisma, ci può aiutare tanto".