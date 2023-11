Milan, Musah: “Contro la Fiorentina dobbiamo vincere. Su Pulisic…”

Milan, Musah: "Sono migliorato, ma ho ancora tanto lavoro da fare"

"Non mi piace mai perdere o pareggiare partite che devo vincere. Credo di aver fatto dei passi in avanti, dei miglioramenti, ma sono passati pochi mesi e c'è ancora tanto lavoro da fare e ogni giorno mi impegno in questo. I tifosi sono molto bravi perché mi hanno appoggiato dal primo giorno che sono arrivato e adesso hanno ancora più fiducia in me e hanno visto cosa posso fare. È bellissimo giocare con Christian, è un giocatore che ha fatto tantissimo nella sua carriera e adesso giocare con lui, vederlo ogni giorno. Ci aiuta per il nostro rapporto essere più vicino e imparare il più possibile l'uno dell'altro. Adesso la prossima partita è contro la Fiorentina e bisogna affrontarla con l'importanza che ha. Dobbiamo vincere come in ogni partita".