Milan-Fiorentina 2-1, Cesari: “Duncan ostacola Rebic, nessun fallo”

Sul contatto tra Rebic e Duncan: "Siamo ad inizio dell'azione, ci troviamo a centrocampo. L'arbitro Sozza è ben posizionato e vicino. La gamba destra di Duncan si allarga e va alla ricerca di Rebic: non c'è il fallo del rossonero. Il giocatore della Fiorentina allarga le sue gambe per ostacolare l'intervento di Rebic. Fa bene il direttore di gara a non fischiare e a far andare avanti l'azione". Brahim Diaz va ai Mondiali con il Marocco? Ecco perché è possibile