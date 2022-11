Milan, Inzaghi elogia Menez: “È perfetto e i compagni lo riconoscono”

Il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Jeremy Menez, già allenato al Milan

Fabio Barera

Il suo carattere forse ogni tanto può essere per lui un ostacolo, ma il talento di Jeremy Menez non si discute. Lo sa bene il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi, che già lo aveva allenato al Milan, club in cui l'attaccante francese si rese protagonista di ottime prestazioni.

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan e oggi tecnico in Serie B ha parlato proprio del suo attaccante. Parole al miele per Menez, che viene definito perfetto ed impeccabile. Di seguito le parole di Filippo Inzaghi.

Le parole di Filippo Inzaghi su Menez — "Mi conosce, sa che la cosa più importante è il gruppo. Al Milan con me fece 16 gol, giocava come adesso da centravanti. Appena arrivato a Reggio l'ho tenuto 10 giorni a parte per correre. Poi si è messo a disposizione ed è stato impeccabile, è perfetto e i compagni riconoscono il suo valore. In B pochi ti fanno vincere da soli, forse solo Coda e Lapadula".