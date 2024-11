F.Galli sul Milan: “La più grossa mancanza l’ha evidenziata nel…”

Filippo Galli, ex giocatore rossonero, in un'intervista ai microfoni di TMW, ha commentato le prestazioni del Milan

Filippo Galli, ex giocatore rossonero, in un'intervista ai microfoni di TMW, ha commentato le prestazioni del Milan , toccando anche il tema legato all'allenatore Paulo Fonseca. Ecco, di seguito, le sue parole.

"La più grossa mancanza il Milan l'ha evidenziata nel non riuscire a comandare la partita nei ritmi che assume. Una squadra dominante, come Fonseca sostiene sia il suo Milan, riesce a gestire la gara e difensivamente è attenta, organizzata. Purtroppo mi sembra che i singoli abbiano commesso un po' di errori di troppo. Theo è uno che si fa trovare disattento e impreparato un po' più spesso, sono cose che vanno curate, va dato loro valore per provare a prendere meno gol".LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rossoneri pazzi di Bouaddi. Le due carte da giocare