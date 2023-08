Milan, Filippo Galli: “In difesa amnesie che dobbiamo toglierci”

"Mi pare un Milan che si è mosso bene sul mercato, quanto meno in base agli obiettivi dichiarati, che sono stati centrati. Sotto l’aspetto dei profili chiave, la rosa è al completo. Dopo di che, manca ancora qualcosa. Una vera e propria prima punta, a meno che non si decida di lavorare su Colombo, anche se Lorenzo è un centravanti diverso da Giroud, con caratteristiche meno da uomo d’area. Servirebbe un vero alter ego del francese. L’altra questione è dietro, dove c’è stata qualche sbavatura e amnesia di troppo che se non sistemi alla lunga poi paghi. È vero che è calcio d’agosto, ma fra pochi giorni si parte. Occorre arrivare preparati e affrontare qualsiasi impegno con la necessaria concentrazione, come se fosse una partita di campionato. Sono amnesie che dobbiamo toglierci: uscite sbagliate, disattenzioni in marcatura. Abbiamo concesso dei gol che in campionato non possiamo permetterci di prendere"