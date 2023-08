Milan, Filippo Galli: “Camarda va sostenuto. Su Bartesaghi…”

Filippo Galli , ex difensore del Milan , ha parlato anche del precampionato dei rossoneri, pronti a giocare in Serie A contro il Bologna. Ecco un estratto delle sue parole sui talenti della Primavera rossonera a La Gazzetta dello Sport.

"Camarda va sostenuto. Altrimenti si rischia di creare disillusione. La parola chiave è sostegno, la scelta deve essere portata fino in fondo. Alle prime difficoltà non si deve demordere, perché è un processo di crescita che a volte si interrompe. Occorre supporto sportivo e psicologico, e su questo sono tranquillo perché il Milan ha un'area psicopedagogica importante e ben organizzata. Sanno come comportarsi. Chakha Traoré l'ho conosciuto personalmente perché è stato a Parma un paio di mesi quando ero anch'io là (responsabile dell'area metodologica, ndr). Giocatore con un estro incredibile, un talento straordinario. Se questo talento riuscirà a essere messo al servizio dell'efficacia sul campo, e a trovare continuità, Chaka è destinato a diventare un giocatore molto importante. Se partirà Ballo-Touré e non dovesse arrivare nulla dal mercato, Bartesaghi è un giocatore su cui si può sicuramente lavorare". È Ferragosto, alla domanda non si sfugge. Lotta scudetto: come inseriamo il Milan? "È senz'altro dentro, assieme ad altre squadre, col Napoli che parte favorito".