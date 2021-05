Milan, Ferri: “Arrivare quinti un fallimento, devono entrare in Champions”

Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della lotta Champions soffermandosi sul percorso del Milan. Ecco il suo pensiero

Riccardo Ferri, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della lotta Champions soffermandosi sul percorso del Milan. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Non possono che entrare in Champions. Quando sono stati in testa e campioni d'inverno tutti ci credevano, se arrivano quinti è un fallimento e anche qualche giocatore potrebbe storcere il naso. C'è una bella bagarre per conquistare la Champions: vedo l'Atalanta avvantaggiata nel calendario ma anche nelle gambe e testa. Poi sarà lotta tra Napoli, Juventus e Milan con la sfida tra queste due che farà da spartiacque per chi vivrà una stagione negativa e chi no". Intanto Donnarumma sembra aver deciso il suo futuro. Le ultime.