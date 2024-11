Milan, la difesa in costruzione e in pressione: le problematiche da Ferrè

Il match analyst Stefano Ferrè ha parlato dei problemi difensivi del Diavolo. Cosa può fare il Milan per migliorare in difesa?

Milan-Juventus , una partita importante per i rossoneri che devo vincere per sperare ancora nello Scudetto. Tante le discussioni sulla gara. Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ' Elastici ', il match analyst Stefano Ferrè ha parlato dei problemi difensivi del Diavolo. Ecco le sue parole.

Milan, Ferrè analizza i problemi in difesa. E dà anche la possibile soluzione

"Il Milan difende 4-2-4, ma un conto è farlo sulla prima costruzione o in prima pressione, un conto è farlo anche quando la squadra avversaria invade la tua metà campo. Perché cosa succede? Mediamente rimangono 4 giocatori nella metà campo avversaria e si crea quel buco tra il 28, il 29 ed il 22 , che non è coperto da nessun centrocampista. Quindi né il trequartista, né l'esterno alto, né la punta lo fa. Quindi bisogna capire: a Madrid l'ha fatto Musah, il falso esterno. Chi lo può fare? Se nessuno ha queste caratteristiche, probabilmente un passaggio al 4-3-3 ti dà copertura di quella zona di campo, quindi l'inserimento di una mezzala destra che manca proprio, perché non c'è nel 4-2-4 o 4-4-2 del Milan. Ed ecco perché Loftus-Cheek potrebbe essere l'uomo giusto". LEGGI ANCHE: Milan, perché Vos sta faticando? Tra infortunio e difficoltà tattiche. Il punto