Milan, Ferrari: “Bondo è molto forte, è il futuro del calcio francese”

Fabrizio Ferrari ha parlato di Warren Bondo , il giovane centrocampista francese in orbita Milan . Ai microfoni di Sky Sport, l'esperto di calcio transalpino e agente FIFA, ha riempito di elogi il classe 2003, dipingendolo di fatto come un giocatore dal futuro roseo.

"È un ragazzo molto forte, da un futuro piuttosto radioso, può essere uno dei più importanti talenti del calcio francese. Può giocare sia a 2 che a 3 che a centrocampo, può fare sia il centrocampista centrale che la mezzala". Nonostante ciò, Ferrari ammette che non sarà semplice per lui adattarsi al campionato italiano: "Può stare in prima squadra, ma deve fare esperienza e adattarsi al campionato italiano". Come mai il Nancy lo cede? "Al Nancy non è che sono contentissimi di cedere il giocatore, ma è in scadenza a giugno 2022 quindi diciamo che si può negoziare".