Ferrara taglia fuori il Milan dalla lotta scudetto: “Sei punti in ritardo…”

In un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha condiviso il suo pensiero sulle squadre che si contenderanno lo scudetto in questa stagione. Secondo Ferrara, il Milan di Fonseca non è tra le favorite. Pur riconoscendo il rispetto per la storia e la qualità dell'organico rossonero, l'ex giocatore ha sottolineato come i sei punti di distacco dalla Juventus siano un gap significativo, anche se la squadra di Paulo Fonseca deve ancora recuperare la partita contro il Bologna. Ecco, di seguito, le sue parole: