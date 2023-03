Milan femminile, Soffia: “La Coppa Italia è un obiettivo possibile” | News

Intervistata da 'Milan Tv', Angelica Soffia ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di Milan-Roma, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia femminile.

E personalmente? "Penso di non essere quasi mai soddisfatta. Spero di poter fare e dare di più: sicuramente impegnandomi arriverà qualcosa di positivo per me ma soprattutto per la squadra". Milan, tre assenze importanti contro la Fiorentina: la probabile formazione.