Milan Femminile, Mascarello: “Felice di continuare questo viaggio”

Milan Femminile, le parole di Marta Mascarello

“Sono molto felice di continuare questo viaggio insieme. Sono orgogliosa che la società abbia deciso di credere in me e di riscattarmi e dunque non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo presto un abbraccio”. LEGGI ANCHE:Milan, derby con l'Inter per un attaccante >>>