Milan Femminile, Guagni: “Sono arrabbiata, ma non mi abbatto”

In seguito all'infortunio rimediato in Coppa Italia contro la Roma , la calciatrice del Milan Femminile Alia Guagni ha voluto esprimere un proprio pensiero attraverso il proprio profilo Instagram. Di seguito le sue parole.

"La prendo come una nuova sfida, una nuova battaglia da vincere. Sono dispiaciuto, ma bisogna guardare avanti: ho vinto tante sfide, vincerò anche questa. Lo diceva Gattuso e come dargli torto! Nel momento più sbagliato, con una poule scudetto da giocare e durante una partita fondamentale di coppa, il mio muscolo ha deciso di fare stock! Lesione miotendinea e un bel po di giorni fuori dal campo! Sono arrabbiata? Ovvio! Mi abbatto? Mai! In questo mestiere si sa che questo può succedere, quindi adesso mi rimboccherò le maniche, mi impegnerò al massimo, sosterrò la mia squadra ogni giorno e tornerò più forte di prima! Sguardo avanti e via andare. A tutti voi che mi avete scritto in questi giorni, grazie! Siete con me!". Il talento del Lille: "Tifo Milan, Ronaldinho e Pirlo i miei idoli" >>>