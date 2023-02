Milan Femminile, Grimshaw: “Felice di aver raggiunto questo traguardo”

Nella giornata di domenica 26 febbraio il Milan Femminile ha ottenuto un importantissimo successo contro il Como nell'ultima giornata della stagione regolare di Serie A. Sebbene non sia arrivato per lei il gol, tra le migliori in campo c'è stata senza dubbio Christy Grimshaw. La centrocampista rossonera ha toccato quota 50 apparizioni nel club meneghino e, in un'intervista concessa nel post partita ai microfoni di Milan TV, ha toccato proprio questo tema. Di seguito le sue parole a riguardo.