Milan Femminile, Giacinti: “Idolo Morata, è il mio modello di giocatore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha parlato del suo idolo Alvaro Morata. Queste le sue parole sui canali ufficiali rossoneri: “Il mio idolo è Alvaro Morata. Da piccolina era Bobo Vieri, guardavo lui e tifavo ogni squadra in cui giocasse, ero innamorata di lui. Crescendo, lui ha smesso e non ho avuto l’opportunità di vederlo per molto. Poi ho visto Alvaro e mi sono persa di lui e ho iniziato a studiare tutti i suoi movimenti, come gioca e quello che trasmette in campo. Lui è il mio modello di giocatore, corre su tutti i palloni e gioca per la squadra e io cerco di ispirarmi un po’ a lui”.

